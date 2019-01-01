مرتضى منصور: سنعلن قرارنا الثلاثاء المقبل بشأن خوض السوبر الإفريقي من عدمه

السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة السوبر الإفريقي 2019 في الدوحة بقطر.

الاتحاد الإفريقي أعلن أن المباراة ستقام بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك صاحب لقب الكونفدرالية، يوم 14 فبراير المقبل بالدوحة.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "هناك اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة قرار الاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "القرار النهائي بشأن لعب مباراة السوبر الإفريقي من عدمه سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بعد التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة".

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ويرفض مرتضى منصور خوض لقاء الزمالك والترجي في الدوحة، ببطولة السوبر الإفريقي، حيث طالب أن تكون المباراة في تونس على ملعب "رادس".

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك قراره بشأن لقاء السوبر الإفريقي حيث في حالة عدم خوض اللقاء سيتم توقيع عليه عقوبات مغلظة من الاتحاد الإفريقي.

الزمالك يستعد في الوقت الحالي في استئناف مبارياته في الدوري المصري بمواجهة إنبي وأيضًا في إفريقيا سيكون في زيارة لمازيمبي الكونغولي.