تقارير: رئيس الزمالك يعرض محمود جنش للبيع

رد فعل رئيس الزمالك لما فعله محمود جنش

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر رئيس نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق للبيع، بسبب تصريحات الأخير اليوم الجمعة.

جنش نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تدوينة يعلن خلالها عدم حصوله على مستحقاته من الزمالك، متسائلًا هل عدم حصوله عليها بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع في أكيلس.

أمير مرتضى المشرف العام على الكرة رد على الحارس قائلًا: "بالتأكيد ليست إصابتك السبب، فهناك بعض اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وكان يجب عليك أن تتحمل لأنك أحد كبار اللاعبين بالفريق الأبيض".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الزمالك قرر عرض محمود جنش للبيع، بسبب تصرفه، الذي أثار استياء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

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رئيس الزمالك سيخطر إدارة الكرة والجهاز الفني بقرار عرض محمود جنش للبيع، بسبب ما بدر منه خلال الساعات المقبلة.

ويحاول عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بالإضافة إلى أمير مرتضى، إقناع رئيس القلعة البيضاء بالعدول عن قراره.

محمود جنش يعاني من إصابة بقطع في أكيلس، خلال المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.