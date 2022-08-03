مرتضى منصور: الزمالك قادر على ضم أي لاعب من ريال مدريد وأحذر الأهلي

"الزمالك هو النادي الأغنى في مصر"

عقد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي، للإعلان تفاصيل فرع القلعة البيضاء الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن ناديه هو الأغنى في مصر حاليًا.

القلعة البيضاء بصدد إنشاء ملعب خاص لها في الفرع الجديد، سيتسع لـ45 مشجع، ليبدأ في تحقيق حلم الجماهير، التي تمني نفسها بأن يكون ناديها هو صاحب أول ملعب باسمه في مصر.

"الزمالك قادر على ضم أي لاعب حتى لو من ريال مدريد"

مرتضى أكد أن ناديه حاليًا هو الأغنى في مصر، بفضل أموال العضويات التي سيحصل عليها من فرع أكتوبر، بخلاف الفرع الأساسي في ميت عقبة.

وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه بخلاف أموال العضويات، فإن الزمالك سيحصل على الأموال التي أقرت فيفا بأحقيته بها في قضية اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، ليصبح الفارس الأبيض جاهزًا للتعاقد مع أي لاعب حتى وإن كان من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال مرتضى، بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للنادي: "سنفتح باب الاشتراك في عضويات فرع أكتوبر بدايةً من السابع من أغسطس الجاري، بجانب أن عضوية الفرع الرئيس ستكون 500 ألف جنيه، كي لا نكون أقل من أي نادٍ آخر، وبذلك أول 5 آلاف عضوية ستكون قيمتها مليار جنيه، وستتضاعف الأرقام مع زيادة العضويات، النادي به حاليًا ربع مليار جنيه، بجانب أموال قضية كهربا".

وأضاف: "سنكون أغنى نادٍ في مصر، وقادرون على التعاقد مع أي لاعب، حتى لو من ريال مدريد".

"احذر جمهور الأهلي من الفتنة"

فيما تطرق رئيس القلعة البيضاء للحديث محذرًا من اختلاق فتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يغضب من رفض المسؤولين منح ناديه قطعة أرض في القاهرة الجديدة مثلما فعل مع الأهلي..

"طلبنا من رئاسة الوزراء الحصول على قطعة أرض في القاهرة الجديدة، وللأسف لم نحصل على الأرض، عكس ما حدث مع الأهلي الذي حصل على قطعة أرض لإنشاء فرع جديد للنادي، وفي النهاية هذه وجهة نظر المسئولين ونحن نحترمها".

واختتم: "البعض يحاول اختلاق فتنة بين الجماهير والمؤسسات وهذا لا يجب السكوت عنه، وأطالب جماهير الأهلي بأن تنتبه لما يحدث الآن ومحاولات عمل فتنة داخل البلاد، وأهم شيء بالنسبة لنا هي مصر، وليس الزمالك أو الأهلي أو مرتضى منصور أو الخطيب، أهم شيء بلدنا".