مرتضى منصور: نقلنا المباراة لجماهير الزمالك.. ولم أفعل مثل الخطيب

مرتضى منصور يوضح كيفية الحصول على حقوق بث مباراة الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن قرار إذاعة مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي جاء من أجل الجماهير فقط.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "نقلنا المباراة من أجل إسعاد الجماهير، ودفعنا المبلغ المطلوب للحصول على إشارة البث".

وأضاف: "رغم صعوبة البث والإمكانيات نجحنا في نقل المباراة، ولم نفعل مثل رئيس الأهلي الذي رفض إذاعة مباراة فريقه ورفض دفع المبلغ المطلوب".

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان، في المباراة التي أقيمت أمس.