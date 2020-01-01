مرتضى: قمنا بدمج عقل فيريرا مع جسد باتشيكو

رئيس الزمالك يتحدث عن مستقبل الفريق مع باتشيكو.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن عودة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لتدريب الفريق الأبيض، ستكون مختلفة تمامًا عن ولايته الأولى.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة "تن" الفضائية: "هناك ميزة في باتشيكو هذه المرة، وهي وجود بيدرو المساعد الأول للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث أنه عقله، وأحضرت معه جسد باتشيكو، واستطعنا دمج المخ والعضلات".

رئيس الزمالك تابع: "سألت عن سبب ابتعاد باتشيكو عن التدريب لمدة 3 سنوات ماضية، وعلمت أنه حقق مكاسب مالية ضخمة بالدوري الصيني، جعلته يرفض العمل في أي فريق، إلا الفريق الذي يريده فقط".

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منصور أردف: "الفرنسي باتريس كارتيرون رحل بشكل مفاجئ، بينما السويسري رينيه فايلر كان واضحًا مع الأهلي، ولذلك لم يتم وضع شرطًا جزائيًا في العقد، كما أنني صرحت بأنني أعلم بأنه سيرحل، وإذا سألني أحد عن سبب تصريحي، هو أنني أمتلك رجالًا لي في سويسرا".

وواصل: "كارتيرون كان لديه تصميم على تجديد عقده رغم توقف الدوري 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، واحترامًا للتعاقد والاستقرار نفذنا ما كان يرغبه، ولكنه أربكنا برحيله بشكل مفاجئ، في ظل سعينا للمنافسة على المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا".

وعن وجود شرطًا جزائيًا في عقد باتشيكو، علق مرتضى قائلًا: "المدرب كبر وعقل، ومر بتجارب ولديه خبرات كبيرة، والإنسان تتغير طباعه وشخصيته عبر السنين".

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واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "حتى الآن لم نوقع العقود، ولكن هناك شرطًا جزائيًا على الأقل شهرين، وهذا هو المتبع في كل العقود بين جميع المدربين والأندية".

وتعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، ليكون مدرب الفريق، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى مهمة تدريب فريق التعاون السعودي مؤخرًا.