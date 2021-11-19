مرة أخرى.. تأجيل عودة راموس لباريس سان جيرمان بسبب الإصابة!

استقر مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسو بوتشيتينو، على عدم الدفع بسيرخيو راموس في مباراة نانت يوم السبت بالدوري الفرنسي، لعدم اكتمال شفائه بنسبة 100% حتى الآن.

وكان بوتشيتينو قد أعلن في المؤتمر الصحفي صباح الجمعة أنه بصدد عقد جلسة مع الجهاز الطبي للبي آس جي لاتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة راموس من عدمها.

وبالفعل عُقدت الجلسة وتم الاستقرار على أنه من "السابق" لأوانه ضمه في قائمة اللاعبين المشاركين أمام نانت يوم السبت.

الهدف من الهدوء في إعادة راموس هو أن يتعافى تمامًا ولا يتعرض لانتكاسة من شأنها حينها أن تهدد مستقبله داخل ملعب حديقة الأمراء.

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ويمكن الجزم أيضًا بأن راموس لن يتواجد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، باعتبار أن مباراة بهذا الحجم ليست المناسبة لإعادة الدولي الإسباني مرة أخرى للملاعب.

وبشكل عام، فإن مباراة سانت إتيان الأسبوع المقبل خارج الديار قد تكون المناسبة المثالية لعودة راموس إن استمر في الظهور بالتدريبات بنفس أدائه الحالي.

آخر مباراة خاضها راموس تعود إلى يوم 5 مايو مع ريال مدريد أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين وحرمت إصابته في ربلة الساق وجوده مع ناديه القديم أو الجديد.