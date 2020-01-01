مرة أخرى يفلت ريال مدريد .. شكوك حول حرمان غرناطة من ركلة جزاء

اتهامات لريال مدريد بالمجاملة التحكيمية تعود من جديد

عادت الاتهامات بمجاملة التحكيم وتقنية الفيديو لريال مدريد من جديد بسبب ركلة جزاء غير محتسبة في مباراة اليوم بين الفريق الملكي وغرناطة كان بطلها البرازيلي كاسيميرو..

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ملعبه أمام غرناطة بهدفين مقابل لا شيء ليواصل سلسلة انتصاراته على المستوى المحلي والأوروبي ونتائجه التصاعدية مؤخرًا.

ريال مدريد شارك أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بانتصاره اليوم ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الروخيبلانكوس لعبوا مباراتين أقل من الفريق الملكي.

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ولكن هناك حدثًا أثار الجدل بشدة وهو وجود ركلة جزاء واضحة على كاسيميرو بعد اعتداء داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة كادت تمنح غرناطة هدف التعادل في حال احتسبت كركلة جزاء.

في ذلك الوقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بهدف للا شيء، وصحيفة آس أشارت إلى أنه كانت هناك ركلة جزاء صحيحة لصالح غرناطة حُرم منها الفريق الضيف. .

وعلى الرغم من عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو إلا أنه أشار باستمرار اللعب، ولكن صحيفة آس المدريدية أكدت حسب خبيرها التحكيمي أن الكرة تستحق احتساب ركلة جزاء على كاسيميرو.

الأمر حدث في مواجهة الجولة الماضية أمام إيبار وأيضًا صحيفة ماركا المدريدية الأخرى أشارت إلى وجود ركلة جزاء غير محتسبة بعد لمسة يد واضحة على قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

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يذكر أن اتهامات ريال مدريد بالفوز بمساعدة تقنية الفيديو قد برزت وبقوة في الموسم الماضي وتحديدًا بعد عودة المسابقات عقب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

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