مران الزمالك - غياب حامد والونش ورسالة من جروس

المران الأول للزمالك بعد تحقيق بطولة الكونفدرالية

غاب الثنائي طارق حامد، ومحمود والونش عن تدريبات الزمالك اليوم.

وسمح الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس، للثنائي بالغياب عن مران الفريق بعد المشاركة في نهائي الكونفدرالية بالأمس.

وحقق الزمالك بطولة الكونفدرالية، مساء أمس بعد الفوز علي نهضة بركان بركلات الترجيح.

وشارك اللاعبون الأساسيون الذين لعبوا المباراة بالأمس، في مران استشفائي اليوم في صالة الألعاب الرياضية.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، هنأهم خلالها بتحقيق البطولة، وطالبهم بالتركيز في الدوري.

وأشاد السويسري بالرح القتالية للاعبي الفارس الأبيض التي ظهرت في المباراة وقادتهم لتحقيق اللقب الأفريقي.

الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الانتاج الحربي، مساء الخميس القادم في بطولة الدوري المصري.