مران الأهلي – حضور الخطيب والعامري ومشاركة رمضان

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة المصري يوم الخميس القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ومعه العامري فاروق نائب الرئيس، مران الفريق اليوم الاستعدادي لمباراة المصري البور سعيدي.

ويلعب الأهلي أمام المصري البور سعيدي يوم الخميس القادم، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري.

ووفقاً للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن الخطيب والعامري حرصا على دعم الفريق قبل مباراة الحريص، كما عقدا جلسة مع حسام عاشور من أجل الاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وشهد المران مشاركة رمضان صبحي في تقسيمة بدون كرة، وخاض عاشور بعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية.

وتغيب محمود وحيد عن المران بسبب الكدمة التي تعرض لها بالأمس، وقام الثنائي محمد هاني ومروان محسن بمواصلة التأهيل بالجري حول الملعب.

💢يُجري اليوم كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا على أن يعود إلى القاهرة في غضون أسبوع لاستكمال برنامجه العلاجي. pic.twitter.com/B4U7wGF7lP — جول مصر (@goaleg) April 23, 2019

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد لعب 26 مباراة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الأول والثاني.