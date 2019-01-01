النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

مران الأهلي – حضور الخطيب والعامري ومشاركة رمضان

التعليقات()
الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة المصري يوم الخميس القادم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ومعه العامري فاروق نائب الرئيس، مران الفريق اليوم الاستعدادي لمباراة المصري البور سعيدي.

ويلعب الأهلي أمام المصري البور سعيدي يوم الخميس القادم، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 لبطولة الدوري المصري.

ووفقاً للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن الخطيب والعامري حرصا على دعم الفريق قبل مباراة الحريص، كما عقدا جلسة مع حسام عاشور من أجل الاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وشهد المران مشاركة رمضان صبحي في تقسيمة بدون كرة، وخاض عاشور بعض التدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية.

اختيارات المحررين

وتغيب محمود وحيد عن المران بسبب الكدمة التي تعرض لها بالأمس، وقام الثنائي محمد هاني ومروان محسن بمواصلة التأهيل بالجري حول الملعب.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد لعب 26 مباراة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الأول والثاني.

إغلاق