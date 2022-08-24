مراقب موقعة باريس سان جيرمان: ريال مدريد يمتلك قوة خفية!!

أنشيلوتي وصفها بـ"الليالي السحرية"

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقريرًا فنيًا حول دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي توج به ريال مدريد بعد إقصاء العديد من أندية الصف الأول في أوروبا.

وتناول التقرير الصادر عن اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسباب والعوامل المشتركة التي أدت إلى تتويج ريال مدريد باللقب.

وذكر تقرير المراقب الفني للجنة، روبرتو مارتينيز، والذي أشرف على مباراة دور الـ 16 في الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أن الميرنجي يملك "قوة خفية" واصفًا ما حدث في البرنابيو بـ"المعجزة" ليلتها.

وكان ريال مدريد قد فاز على باريس سان جيرمان إيابًا 3-1 في سيناريو دراماتيكي بعد التأخر بهدف نظيف في فرنسا، والتأخر في النتيجة على ملعب سانتياجو برنابيو حتى منتصف الشوط الثاني قبل أن ينفجر كريم بنزيما مسجلًا 3 أهداف قاد بها ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي.

ومن بعدها حقق ريال مدريد سيناريوهات دراماتيكية أمام كل من تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، قبل الفوز على ليفربول 1-0 في النهائي على أرض باريس بالذات.

وذهب التقرير إلى الدور الذي لعبه المدرب كارلو أنشيلوتي في إيصال ريال مدريد إلى تلك المرحلة، لافتًا إلى بزوغ نجم كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، إضافة إلى عناصر الدكة مثل إدواردو كامافينجا، والعديد من الملامح الفنية الأخرى التي قادت ريال مدريد إلى لقب الـ 14.