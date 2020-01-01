مدينة مارسيليا تحظر ارتداء قميص باريس قبل نهائي الأبطال

عداوة كبيرة تجمع الفريقين

واقعة غريبة وفريدة من نوعها، قامت بها مدينة مارسيليا الفرنسية، قبل مباراة باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد القادم.

عداوة كبيرة تجمع باريس بمارسيليا، نراها تتجسد في المباراة الأهم لحامل لقب الدوري الفرنسي في تاريخه، طمحاً في انتزاع اللقب الذي طال انتظاره.

وظهرت هذه الخصومة بشكل واضح، عندما تجولت مجموعات من جماهير مارسيليا شوارع المدينة الثلاثاء الماضي، وهم يهتفون بألفاظ نابية تجاه باريس، عقب تأهل الفريق لنهائي الأبطال بعد الفوز على لايبزيج.

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محافظة "بوش دو رون" نشرت مرسوماً يحظر تواجد اللافتات الخاصة بباريس أو قميص النادي أو أي أوشحة خاصة بالفريق يوم نهائي الأبطال.

وتأتي هذه الخطوة تجنباً لأي معارك أو اضطرابات عامة بين المواطنين في الشوارع بسبب الخصومة الكبيرة بين جماهير باريس ومارسيليا.

ويعتبر الهدف الرئيسي هو عدم تكرار ما حدث بعد مباراة لايبزيج، حيث قامت الشرطة وقتها بحملة اعتقالات بسبب أعمال الشغب التي وقعت في الطرق العامة.

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يذكر أن باريس يشارك في نهائي الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث يسعى للفوز باللقب الذي طال انتظاره لسنوات طويلة.