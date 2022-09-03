مدير يوفنتوس: نأسف لوضع رونالدو، لكنه ليس مشكلتنا

ماوريتسيو أريفابيني لا يرى دخل ليوفنتوس في أزمة كريستيانو رونالدو الحالية.

أكد ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس أن أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي لا تخص فريقه.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لشبكة "دازون"، وأكد خلالها أن الوضع الحالي للنجم السابق ليوفنتوس لا يسره على الإطلاق.

وقال أريفابيني: "عندما ذهب رونالدو عن يوفنتوس حدث ذلك بكل احترام، بعد ذلك ما حدث في مانشستر يونايتد ليس مشكلتنا".

وأضاف: "نحن نأسف لنراه في ذلك الموقف، هذا ليس جيدًا له ولا للفريق، لكن في النهاية هذه ليست مشكلة يوفنتوس".

وعانى كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية من الكثير من المشاكل وخرجت العديد من الأخبار التي أكدت على رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر.

وبحسب ما أكد تقارير فقد تقدم رونالدو بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد لكن إدارة النادي رفضت طلبه بعد أن فشل في الحصول على عروض للرحيل.

جدير بالذكر أن رونالدو لا يحصل على دقائق بشكل أساسي في مانشستر يونايتد حتى الآن تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.