مدير يوفنتوس الرياضي: كونتي وأليجري من أفضل مدربي العالم

باراتيتشي يشرح الفارق بين المدربين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس اعتقاده أن فريقه حظي باثنين من أفضل مدربي العالم، وهما أنتونيو كونتي ثم ماسيميليانو أليجري.

وقال بارتيتشي في مؤتمر الرياضة العالمي بدبي:"في آخر 8 أعوام حظينا باثنين من أفضل المدربين بالعالم هما كونتي وأليجري". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"إنهما مختلفان، كونتي شخصية أكثر تنظيماً وكان مثالياً في هذا التوقيت، كنا بحاجة لمدرب يملك عقلية يوفنتوس بداخله، ولذلك رأينا معه إعادة ولادة النادي".

وأوضح:"مع أليجري شهدنا تطور الوضع، حيث أتى من نادي عظيم مثل ميلان ومنحنا هذا النوع من العقلية، ربما يكون أقل تنظيماً، ولكنه مدرب فني أكثر ومتعدد الطرق في اللعب".

وكان باراتيتشي قد انضم للنادي في 2010 رفقة المدير التنفيذي جيوسيبي ماروتا، وبعد موسم واحد مع لويجي ديل نيري حل كونتي بدلاً منه.

ونجح الأخير في تحقيق 3 ألقاب للدوري على التوالي، قبل أن يرحل ويأتي أليجري بدلاً منه ليفوز بالثنائية المحلية على مر مواسمه الأربعة.