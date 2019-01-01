مدير منتخب مصر يوضح حقيقة تهديد صلاح بالاستبعاد

محمد صلاح ما بين الانتقادات والتأييد لراحته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، إثر عدم انضمامه حتى الآن لمعسكر الفراعنة رغم بقاء عشرة أيام فقط على انطلاق كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الفراعنة بدأوا معسكرهم الإعدادي في برج العرب بالإسكندرية، في السادس من الشهر الجاري، واكتملت صفوفه بكافة اللاعبين المحليين والمحترفين باستثناء محترف ليفربول.

وتردد أنباء خلال الساعات الماضية عن تهديد الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لصلاح بالاستبعاد من البطولة حال تأخر انضمامه أكثر من ذلك.

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وعلق إيهاب لهيطة؛ مدير المنتخب، موضحًا في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان": "هذا الكلام لا يمكن تصديقه، لم يحدث أن قمنا بتهديد صلاح بالاستبعاد، كل ما في الأمر أن الجهاز الفني سمح له بالتأخر عن الانضمام للمعسكر لمنحه فترة راحة أطول، خاصة أنه ومحمد النني؛ محترف أرسنال الإنجليزي، ظلوا يشاركون مع فرقهم حتى اللحظات الأخيرة بالبطولات الأوروبية ولم يحصلوا على فترة راحة كافية، على عكس بقية اللاعبين".

وأضاف: "صلاح حصل على إجازة بالاتفاق معنا، فكل لاعب له ملف خاص به بشأن فترات الراحة وبرنامج الإعداد البدني والتأهيلي، وخلال ساعات سينضم لنا محمد صلاح".

يذكر أن الفراعنة يخوضون أولى مبارياتهم الودية بالمعسكر أمام تنزانيا بعد غدٍ الخميس، ثم يلاقوا غينيا في 16 من الشهر نفسه.

ويستهل مستضيف الكان مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في يوم 21 من الشهر الجاري ثم الكونغو في يوم 26 ثم أوغندا في يوم 30 من الشهر نفسه.