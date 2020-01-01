مدير ليفربول: الفريق تطور كثيرًا بعد رحيل كوتينيو

رسالة صادمة لصانع ألعاب ليفربول الأسبق

بعث المدير الرياضي لليفربول بيتر مور، رسالة صادمة لصانع ألعاب الفريق السابق فيليب كوتينيو، لكشف موقف الريدز من إعادته إلى "أنفيلد روود" في المستقبل القريب.

وعادت الشكوك لتحوم حول مستقبل الدولي البرازيلي، استنادًا إلى التقارير الواردة من ألمانيا، والتي تُفيد بأن إدارة بايرن ميونخ، قررت عدم تفعيل بند شراء عقده من برشلونة عقب انتهاء فترة الإعارة مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت أنباء في وسائل الإعلام البريطانية، عن احتمال عودة فيليب إلى ليفربول الصيف القادم، وذلك في حال فشلت محاولة ضم هدف يورجن كلوب الأول كاي هافرتز من ليفركوزن.

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وردًا على هذه الشائعات، قال المسؤول البارز في عملاق البريميرلج على مرأى ومسمع مجموعة من مشجعي النادي في جنوب أفريقيا "إن رحيله أدى إلى تحسن ليفربول ليس فقط على مستوى هيكل الفريق، بل أيضًا على مستوى الأداء".

وأضاف "إذا كنتم تتذكرون. عندما رحل قبل عامين، كان هناك تغيير شامل في أسلوب اللعب، وبالكاد خسرنا مباراة واحدة فيما تبقى من الموسم –(2017-2018)".

لكن في حقيقة الأمر، خسر الريدز أكثر من مباراة، منهم على سبيل المثال 3 مباريات في البريميرليج أمام سوانسي سيتي، مانشستر يونايتد وتشيلسي، بجانب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد وست بروميتش ألبيون، والخسارة أمام روما في إياب نصف نهائي الأبطال والنهائي أمام ريال مدريد.

وختم "بالمال الذي حصلنا عليه بعد بيع كوتينيو، تعاقدنا بجزء منه مع الحارس أليسون بكير".

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وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل رسوم ضخمة، تخطت حاجز الـ130 مليون يورو، مع ذلك لم ينجح في التعبير عن نفسه في معقل الكاتالان على مدار 18 شهرًا، ما عجله بذهابه إلى "آليانز آرينا" على سبيل الإعارة هذا الموسم.