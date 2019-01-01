مدير كأس زايد عن لقاء الهلال والأهلي: لا نعلم شيئًا عن تغيير الحكم ولسنا متحيزين

ثورة غضب في الراقي بسبب طاقم التحكيم الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد طلال آل الشيخ؛ مدير كأس زايد للأندية الأبطال ومستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه لا علاقة له بعمل لجنة الحكام واختيار طواقم التحكيم في البطولة، مشددًا على حيادية موقف الاتحاد العربي تجاه كافة الفرق.

وأثار طاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار لمواجهة الهلال والأهلي أمس الأحد، بذهاب نصف نهائي كأس زايد، جدلًا واسعًا، إثر قراراته التحكيمية والتي كان أبرزها التراجع عن احتساب ضربة جزاء للراقي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "هل الاتحاد العربي غير الحكم حتى يخسر الأهلي؟، نحن نساهم في تكوين ثقافة جيل قادم، يا ليت نبعد عن ثقافة التخوين والمؤامرة، الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن هذا قل بنسبة كبيرة مع تقنية الفيديو، علينا أن نتعامل مع الواقع".

وأضاف: "التكليف الذي وصلنا من خليل جلال؛ رئيس لجنة الحكام، كان حول الحكم الذي أدار اللقاء، ولا نعلم ما إذا كان من المتفق عليه أولًا أن يدير الحكم المصري جهاد جريشة المباراة ثم تم تغييره أم لا، لكن المؤكد أننا كاتحاد عربي أننا لا نتدخل في اختيار أي حكم، كل ما نطلبه من لجنة الحكام هو اختيار الأكفأ والأنسب والأجدر، قد نختار أفضل الحكام ولا يوقف، كالحكم الأرجنتيني الذي أدار نهائي كأس العالم ثم أدار مباراة الهلال والنصر وأحدث جدلًا واسعًا حول قراراته في المباراة، هذا وارد".

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واختتم: "يعلم الله أننا لا نتدخل في الأمور القانونية والتحكيمية، فقط نطلب الأكفأ من أجل إنشاء جيل جديد من الحكام العرب، نحن في طور إنشاء نخبة عربية من التحكيم، وأقسم بالله أننا لا نقف مع فريق ضد آخر أو نوجه أي حكم أو مسؤول إداري لمساعدة فريق على حساب فريق".

يذكر أن جهاد جريشة أكد خلال تصريحاته لإذاعة "9090" أنه تم تكليفه بإدارة المباراة ثم تراجع الاتحاد العربي عن التكليف، على أن يدير مباراة أخرى في البطولة لم تتحدد بعد.

الكلاسيكو السعودي انتهى بفوز الزعيم بهدف نظيف، على ملعب جامعة الملك سعود، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في إبريل المقبل.