مدير كأس زايد: الأندية التي شاركت في البطولة أحدثت الفارق

البطولة العربية تقترب من الأمتار الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية، أن الأندية التي شاركت في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أحدثت فارق كبير في الموسم الحالي.

وتلعب الأسبوع الجاري، المباراة الثانية من إياب نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بين الهلال والأهلي السعوديين الإثنين المقبل.

وقال طلال في تصريحات تلفزيونية على قناة "أبو ظبي" الإماراتية: "البطولة العربية شهدت مشاركة أندية كبيرة القيمة من دول مثل السعودية والإمارات ومصر".

وأضاف مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال: "الأندية التي شاركت في البطولة العربية، أحدثت الفارق في البطولة وكانت مثيرة بشكل كبير".

وتأهل النجم الساحلي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد أن فاز في الذهاب بهدف واحد، وتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

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ويواجه الأهلي نظيره الهلال في إياب نصف نهائي البطولة الإثنين المقبل، بعد فوز الزعيم على الراقي في الذهاب بهدف دون رد أحرزه سوريانو.