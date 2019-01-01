مدير فنربخشه السابق: هازارد وعدني باللعب لنا

حسن شيتنكيا مدير نادي فنربخشه السابق يؤكد أن البلجيكي إيدن هازارد وعده باللعب لصفوف فريقه في يومًا ما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف حسن شيتنكيا المدير السابق لنادي فنربخشه التركي عن وعد قديم للبلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الحالي باللعب لصالح فريقه التركي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شيتنكيا وأكد خلالها أن صداقته مع هازارد تعود لوقت بعيد للغاية منذ أن كان مجرد لاعب ناشيء.

وقال شيتنكيا: "إيدن هازارد صديق قديم لي، وعرفته منذ أن كان عمره ١٥ أو ١٦ عامًا، بعد ذلك ذهب ليلعب كرة القدم مع فريق ليل في فرنسا".

رغم انضمامه لريال مدريد - هازارد لا ينسى جمهور تشيلسي

وأضاف: "لقد كان يتعاطف دمومًا مع فنربخشه، وقال لي في مرة يا حسن سوف ألعب لهذا الفريق في يوم ما، لا نعلم متى سيحدث ذلك".

وأكمل: "شاهدته وهو يلعب ضد باريس سان جيرمان وهو عمره ١٦ عامًا وكان هناك أيضًا جيرفينيو وسو، وقتها جاء لنا سو فقط من هناك".

واختتم تصريحاته: "كنت سأحب لو جاء ليلعب في فنربخشه بذلك الوقت عندما كان لاعبًا في ليل، لكن دعونا نرى كيف ستمر الأيام وإذا ما كان سيرتدي قميص فريقنا في يومًا ما".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد قادمًا من تشيلسي هذا الصيف، محققًا حلم طفولته بعد سنوات طويلة.

المواجهة الأولى في دور الـ8 تجمع بطل العالم 98 وبطل العالم 2010... فمن يتفوق؟ 💫



إنييستا❤️

زيدان 🔁 pic.twitter.com/b7vYs8ZDaR

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يوليو ٢٠١٩