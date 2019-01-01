مدير فالنسيا يكشف مخطط الاتحاد الدولي لتوحيد مواعيد الميركاتو

مواعيد مختلفة بين البلدان الأوروبية

هيثم محمد فيسبوك تويتر

كشف ماتيو أليماني، المدير العام لفالنسيا، عن وجود مخطط من قبل الاتحاد الدولي لتوحيد مواعيد إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا.

وأُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا قبل بداية البريميرليج، ولكن سيظل مفتوحاً في معظم الدوريات الكبرى الأخرى حتى الثاني من سبتمبر.

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وقال أليماني في مؤتمر صحفي الخميس: "الفيفا يفكر في مخطط أن يتم إغلاق سوق الانتقالات قبل انطلاق الدوريات وتوحيد التاريخ".

وأضاف: "الأمر يبدو منطقي بالنسبة لي، دائماً ما أُغلق في التاريخ الحالي لأن الدوريات كانت تبدأ في سبتمبر".

واختتم أليماني: "هناك احتمالية أخرى أن يكون الميعاد المقترح هو 31 يوليو، ولكنها مجرد اقتراحات".

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