مدير رياضي وكشافين جدد؟ ملامح التغيير تبدأ في مانشستر يونايتد

يونايتد بدأ السعي وراء التعاقد مع كشافين جدد

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة إلى التحسين من سياسة البحث عن اللاعبين والتعاقدات التي يجريها النادي في الفترة الماضية.

يونايتد فشل في سوق الانتقالات الشتوية الجاري من إبرام التعاقد مع أي لاعب بالرغم من احتياجات الفريق للتدعيم خاصة في النصف الهجومي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن النادي الإنجليزي قرر عن كشافين جدد يلبون احتياجات النادي في الصيف المقبل في البحث عن اللاعبين.

ويسعى يونايتد إلى إحضار عدد من الكشافة من الفريق الأول الذين سيقدمون تقارير إلى فريق الكشفية الأول في يونايتد من مارسيل بوت وجيم لولور وسيمون ويلز.

وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فأن إد وودوارد المدير العام لنادي مانشستر يونايتد يبحث عن الشخص المثالي الذي يمكنه تولي تلك المسؤولية كمدير رياضي للنادي في الفترة المقبلة.

وحسب التقارير فأن البرتغالي لويس كامبوس هو الأقرب لتولي المسؤولية ويبدو أن التغيير في طريقة البحث عن اللاعبين التي ينوي اليونايتد إتباعها هي أول توصيات المدير الرياضي المحتمل.

وتلقى مالكو النادي الكثير من الانتقادات بسبب عدم قدرتهم على جلب أي لاعب في سوق الانتقالات الشتوية، بالرغم من احتياج الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول في وقت سابق التعاقد مع لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديس إلى الفريق ولكن طلب الفريق البرتغالي 68 مليون يورو لإتمام الصفقة جاء دون حدوثها.

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وأدت خسارة يونايتد الجولة الماضية في البريميرليج من بيرنلي إلى غضب عارم من الجماهير ومطالبتهم برحيل الإدارة المالكة للنادي.

يونايتد يحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الممتاز بـ33 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.