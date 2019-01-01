مدير دورتموند يؤكد بقاء فايجل ويرفض التعليق على زاها

زورك يؤكد تمسك أسود الفيستيفاليا باللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني بقاء لاعبه جوليان فايجل في صفوفه لنهاية الموسم.

وقال زورك لسكاي سبورتس:"نحن نخطط بشكل واضح للنصف الثاني من الموسم بوجود جوليان، لأن لدينا نقصاً في مركز قلب الدفاع".

ويعاني مانويل أكانجي مدافع الفريق من إصابة، استوجبت تحول فايجل من خط الوسط إلى الدفاع.

على صعيد آخر رفض زورك التعليق على ارتباط فريقه بضم ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي، حيث قال:"نحن لا نعلق على تلك الشائعات كالعادة. إنه لاعب جيد".

يذكر أن باريس سان جيرمان اهتم بضم فايجل عقب فشل التعاقد مع فرنكي دي يونج نجم وسط أياكس الهولندي، الذي تم الإعلان عن انتقاله لبرشلونة بنهاية الموسم.