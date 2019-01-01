مدير دورتموند الرياضي يحسم مستقبل فايجل
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أكد مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند بقاء لاعب الوسط جوليان فايجل في صفوف الفريق.
وقال زورك لـZDF:"جوليان فايجل سيبقى في دورتموند، لقب لعب بشكل جيد كقلب دفاع ضد بوروسيا مونشنجلادباخ قبل العطلة الشتوية".
وأضاف:"لقد أظهر أداء مذهل مرة أخرى أمام لايبزيج، خصوصاً حين تضع في ذهنك حقيقة أنه اعتاد اللعب في خط الوسط".
يأتي ذلك وسط مطاردات جادة من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل صدارة الدوري الألماني بـ45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ.