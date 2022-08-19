مدير بوتافوجو: بيريرا أراد الرحيل عن الهلال ولم نستطع ضمه

المدير التنفيذي لبوتافوجو يؤكد على أن اللاعب كان يريد ترك الهلال

كشف أندري مازوكو؛ المدير التنفيذي لنادي بوتافوجو البرازيلي، عن أن ناديه كان يرغب في ضم ماتيوس بيريرا وميشايل ديلجادو من نادي الهلال، ولكنه لم ينجح.

لماذا فشلت صفقة انتقال بيريرا؟

خلال تصريحات صحفية، أكد مازوكو على أن ناديه كان بالفعل لديه رغبة من أجل التعاقد مع ماتيوس بيريرا، ولكن المفاوضات فشلت مع نادي الهلال.

وقال أندري: "ماتيوس بيريرا أراد الرحيل عن نادي الهلال، وتواصل بالفعل مع المدرب لويس كاسترو من أجل هذا الأمر".

المدير التنفيذي للنادي البرازيلي واصل: "كانت هناك محاولة حقيقية من أجل التعاقد مع بيريرا، ولكن لم نتوصل لاتفاق مع نادي الهلال، وكنا نعلم جيدًا أننا لا نملك الكثير من الفرص".

وتعاقد نادي الهلال مع ماتيوس بيريرا مقابل حوالي 18 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 118 مليون ريال برازيلي.

لماذا لم يستطع بوتافوجو التعاقد مع ديلجادو؟

وشدد مازوكو على أن نادي الهلال دائمًا ما يتمسك بلاعبيه المميزين، ولذلك دائمًا ما يكون اللاعبين متمسكين أيضًا بالاستمرار مع الفريق.

أندري قال: "لم نقم بعمل الكثير من أجل ضم ميشايل من الهلال، لأن العلاقة بين النادي السعودي واللاعب قوية جدًا، ولذلك ديلجادو يريد الاستمرار مع الفريق".

واختتم المدير التنفيذي لنادي بوتافوجو حديثه حول هذا الأمر قائلًا: "بالطبع ميشايل سيكون إضافة قوية لفريقنا، ولكن لا يوجد إمكانية للتعاقد معه حاليًا.