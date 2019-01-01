مدير برشلونة: مواجهة نابوبي في دوري الأبطال معقدة

مدير النادي يشاطر فالفيردي الرأي

شاطر مدير العلاقات المؤسسية لنادي برشلونة جويليرمو آمور، رأي المدرب إرنيستو فالفيردي، بخصوص مواجهة نابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووقع ممثل الجنوب الإيطالي في طريق العملاق الكاتلوني في مواجهتي الدور ثمن النهائي، حيث سيقام لقاء الذهاب على ملعب "سان باولو" يوم 25 فبراير، ثم سيستضيف "كامب نو" موعد الإياب يوم 18 مارس.

وأصر المسؤول البارز في البرسا على أن الفريق لن يكون في نزهة أمام كتيبة المدرب جينارو جاتوزو، وذلك رغم تخبط الفريق على المستوى المحلي منذ بداية الموسم الجديد.

وتراجعت نتائج الفريق الإيطالي بشكل صادم لمشجعيه، بسلسلة من التعادلات والهزائم، كان آخرها السقوط أمام بارما بهدفين لهدف، ما تسبب في تراجعه إلى المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي.

وقال آمور شبكة "موفيستار". "كل المباريات معقدة، ونعرف منذ البداية أن كل المباريات صعبة، وسيكون من عدم الاحترام التقليل من شأن منافس على حساب آخر".

وأضاف "نابولي منافس معقد، ومؤخرًا قاموا بتغيير المدرب، وحل جاتوزو محل مدرب كبير بحجم كارلو أنشيلوتي، وبطبيعة الحال سنذهب إلى هناك من أجل الحصول على نتيجة جيدة قبل حسم التأهل في برشلونة".

وأتم حديثه "برشلونة لن يتأثر بأجواء سان باولو، بالعكس نفضل الملاعب الصاخبة، نفضل هكذا ملاعب على الملاعب الباردة، حتى لو كان الصخب ضدنا".