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مدير الوحدة: الكل يعلم أن الفريق يعاني من الغيابات قبل مباراة شباب الأهلي

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الوحدة الإماراتي
الاستعدادات الأخيرة قبل نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد فهد مسعود، مدير فريق الوحدة أن فريقه لن يتأثر بالغيابات الدولية، في مواجهة شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي.

ويلعب الوحدة، بعد قليل أمام شباب الأهلي دبي في نهائي كأس الخليج العربي، على استاد هزاع بن زايد.

وقال مسعود في تصريحات تلفزيونية قبل اللقاء: "اللاعبون الموجودون، لن يقصروا في اللقاء، إن شاء الله الفريق لا يتأثر بالغيابات الدولية".

وواصل: "الكل يعلم أن الوحدة يعاني من العديد من الغيابات، ولكن هذه فرصة للجميع سنقدم أفضل ما لدينا، ونتمنى أن تسير المباراة وفقاً لسيناريو المدرب".

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وأتم تصريحاته قائلاً: " متفائلين خير اليوم، سنقدم كل ما عندنا ان شاء الله يكرمنا نلعب امام فريق كبير، مباراة متكافئة نتمنى تكون مباراة اليوم هي بداية عودتنا للطريق الصحيح".

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