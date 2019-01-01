مدير المنتخب المصري يتحدث عن وديات الفراعنة قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر يستعد لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، عن وديات الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019 خلال أيام من حيث المواعيد وأسماء المنتخبات.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية على أرضه ووسط جماهيره، في الفترة ما بين 19 يونيو المقبل حتى 20 يوليو العام الجاري.

وأكد إيهاب لهيطة أن هناك وديتين لمنتخب مصر خلال الفترة من بداية المعسكر حتى بداية مباريات البطولة التي ستشهد منافسة قوية بين جميع المنتخبات.

وأكد مدير المنتخب المصري أن أجيري مازال يدرس المنتخبات المطروحة أمامه لمواجهتهم قبل انطلاق البطولة في المعسكر الإعدادي.

وأضاف أنهم تلقوا ترحيب من جميع المنتخبات الذين خاطبوهم خلال حفل القرعة، حيث خاطبوا أكثر من منتخب ماعدا الثلاثة منتخبات المتواجدين معهم في المجموعة الأولى.

إقرأ أيضًا - حكايات سعودية - الصفقة التي منحت منصور البلوي لقب "البُعبع"

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، مع كلًا من أوغندا والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.