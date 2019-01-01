مدير الكرة بالأهلي يوجه الشكر للمحمدي

جروس تولى تدريب الأهلي للمرة الثالثة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الشكر لصالح المحمدي المدير الفني الوطني بعد قيادة الراقي خلال الفترة الماضية.

وكان صالح المحمدي قد تولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، والذي أصبح السويسري كريستيان جروس.

وشكر بامعوضة، المدير الفني صالح المحمدي، على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة، مع الأهلي وتحقيق نتائج إيجابية متمنيًا له تحقيق الفوز على التعاون.

وقال بامعوضة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " العزيز والأخ صالح المحمدي شكرا لك أنت والطاقم الفني المساعد لك ( محمد مسعد، جمال الشاطر، سليم الأبرق) على كل شيء قدمتموه للفريق الأول".

وأضاف: " "بصراحة اللي شوفته منكم خلال شهر.. يؤكد أن كوادر النادي الأهلي غير، وبإذن الله تكمل المسيرة الإيجابية بالفوز في مباراة التعاون".

العزيز والأخ صالح المحمدي شكرا لك أنت والطاقم الفني الي معك(( محمد مسعد-جمال الشاطر-سليم الابرق)) على كل شئ قدمتوه للفريق الأول وبصراحة الي شوفته منكم خلال شهر يأكد انه كوادر النادي الأهلي غير وباذن الله تكمل المسيرة الإيجابية بالفوز مباراة التعاون pic.twitter.com/AbBvSB5S0L — Ahmed Bamaodah (@ABamaodah) October 16, 2019

ويسعى الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة، خاصًة بعد عودة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الذي تم التعاقد معه أمس.