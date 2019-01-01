مدير الدحيل: مواجهة السد صعبة وهدفنا استمرار المنافسة

مدير الدحيل يتحدث عن مواجهة السد بالدوري القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد اسماعيل أحمد مدير فريق نادي الدحيل، على أن فريقه أمامه مواجهة قوية أمام السد، لأن الأخير يحتاج لتحقيق الانتصار، من أجل حسم لقب الدوري.

وقال إسماعيل خلال تصريحات للموقع الرسمي للدحيل: "صعوبة المباراة تأتي من واقع الفرص على أرض الواقع فالسد هو متصدر الترتيب ويحتاج للانتصار في هذه المباراة من أجل تحقيق حلم التتويج وانتزاع اللقب من فريقنا الذي يحتل المركز الثاني".

وتابع: "الدحيل يحتاج للانتصار من أجل تقليص الفارق، وتأجيل معرفة البطل حتى الجولات الأخيرة من المنافسة، وهذه العناصر كفيلة بمنح المباراة الإثارة التي تحتاجها".

مدير فريق الدحيل واصل: "في الموسم الماضي نجحنا في تحقيق الانتصار على السد في كل المواجهات التي جمعتنا، وأن كانت مواجهتنا في القسم الثاني من الدوري هي التي نالت نصيبها عند الجماهير، بسبب العودة القوية التي حققها الفريق، بعد أن كان متاخرًا في النتيجة، وتحقيق الانتصار في الدقيقة الاخيرة وهي المباراة التي كفلت للفريق التتويج باللقب".

جحفلي .. جحفلهم .. جحفلة



من أين بدأت الجحفلة👀



الجمهور الهلالي ظل يبحث في القواميس عن معني جحفلة، حتى وجدوا أن الكلمة تعني في المعجم صَرَعه ورماه”



إذًا أصبح لدينا مصطلح جديد .. جحفلة

أي أن تمنح خصمك أملاً في الحياة ثم تصرعه وتسقطه أرضًا👊



✍️إمضاء: جمهور #الهلال pic.twitter.com/qXmDZhfCHO — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 28, 2019

وأردف: "الآن الامر اختلف، ولكن من واقع التدريبات فانني أرى الرغبة والإصرار في أعين لاعبينا، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، وتأجيل الإعلان عن هوية بطل الدوري، وإن شاء الله يتحقق لنا الانتصار".

واختتم حديثه قائلًا: "مثل هذه المباريات تكتمل متعتها وإثارتها بالوجود الجماهيري، وهي قمة مباريات الدوري، وتواجد الجمهور فيها سيجعل اللاعبون يخرجون أفضل ما عندهم، وهو ما سيعكس صورة زاهية عن قوة الدوري ومتعته".

الدحيل سيواجه السد مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.