مدير البطولة العربية: نظام جديد للأجانب المشاركين بنسخة محمد السادس

نسخة جديدة من البطولة العربية تنطلق في سبتمبر المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد طلال آل الشيخ؛ مدير البطولة العربية، أن نسخة 2019 من البطولة، والتي تحمل اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ستشهد نظامًا جديدًا في عدد أجانب كل فريق المشاركين.

وكانت النسخة الماضية، والتي حملت اسم كأس محمد زايد، قد اعتمدت نظام قيد خمسة أجانب في قائمة كل فريق قبل انطلاق البطولة، إلا أن الوضع سيتغير هذا العام.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "عدد الأجانب المشاركين بكأس محمد السادس سيكون مفتوحًا، لن يكون هناك عدد معين، لكن يتاح لكل فريق تسجيل خمسة لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة".

مواجهات متوازنة في قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

وأضاف: "هذا الإجراء جاء لإتاحة الفرصة للفرق المشاركة لاختيار اللاعبين المناسبين لكل مباراة، على أن يتم تسجيل قائمة كل فريق بموعد أقصاه 15 من سبتمبر المقبل، ويمكن التعديل أو التبديل على القائمة في في فترة الانتقالات الشتوية 2020".

يذكر أن قرعة الدور الأول من البطولة أجريت في أواخر الشهر الماضي بمشاركة كل من: النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).