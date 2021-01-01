مدمن للكحول والعلاقات الغرامية .. صديق فيرجسون يروي معاناته مع روني

أزمات عديدة رغم النجاح مع مانشستر يونايتد

كشف أليستر كامبل صديق السير أليكس فيرجسون، عن معاناة النجم الإنجليزي السابق واين روني من مشاكل في إدمان الكحول والعلاقات الغرامية.

روني الذي يعمل حاليًا كمدرب لديربي كاونتي، سبق أن حظى بمسيرة مبهرة مع مانشستر يونايتد، وفاز بالعديد من البطولات مع النادي الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر كانت هناك بعض المشاكل لصاحب الـ35 سنة، حيث تورط في العديد من العلاقات رغم زواجه خلال فترة لعبه مع الشياطين الحمر.

وقال أليستر في مذكراته عن روني:"تجاذبت الحديث مع فيرجسون عنه وكانت الصحف تتحدث دائمًا عن علاقته مع فتيات الليل، وقال لي وقتها ماذا أفعل معه؟ هو آخر شخص يجب أن يشرب أيضًا".

وأضاف:"كان يحاول دائمًا السيطرة على باقي اللاعبين وهو ما كان يجعلهم يشعرون بالغضب من تصرفاته".

وكان روني قد تورط في علاقة غرامية شهيرة في 2009، حيث قام بخيانة زوجته مع عارضة الأزياء هيلين وود، التي تحدثت بنفسها عن هذه الواقعة وقدمت اعتذارها لزوجة اللاعب.

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يذكر أن روني نجح في تسجيل 253 هدفًا في 559 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد خلال مسيرته الكروية.