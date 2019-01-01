مدفعجي سابق: ليست هناك فرصة لتولي رودجرز تدريب آرسنال

تصريحات محبطة لمشجعي آرسنال

أصر لاعب آرسنال السابق أشلي كول، على أن إدارة النادي لن تجد طريقة للتعاقد مع المدرب الايرلندي الشمالي برندان رودجرز، لخلافة الإسباني أوناي إيمري في الجزء الأحمر لشمال لندن.

ويعرف لاعب تشيلسي السابق، أن مدرب ليفربول الأسبق على رأس قائمة المرشحين لتولي مقاليد حكم ملعب "الإمارات"، بعد انتهاء مهمة المدرب المؤقت فريدريك ليونبرج في المستقبل القريب.

وخسر أوناي إيمري وظيفته المرموقة مع أحد الستة الكبار في البريميرليج، بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال الجماهير، كان آخرها الانحناء أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 1-2 في دوري مجموعات اليوربا ليج.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تولي رودجرز قيادة آرسنال في منتصف الموسم، قال أشلي في حوار مع تلفزيون "بي تي" البريطاني "أعتقد أن النادي بحاجة لرودجرز، لكن من الواضح أنه لا توجد طريقة لنقله من ليستر سيتي إلى آرسنال".

وراهن "لا توجد وسيلة أو طريقة لإقناع ليستر سيتي بالتخلي عنه، وهو أيضًا يقدم أفضل ما لديه مع ناديه، لذا بالنسبة لي. لا توجد فرصة للتعاقد معه".

من جهة أخرى، عاد لجلد ملاك النادي، بإلقاء اللوم عليهم، لاعتقاده بأنهم سبب انتكاسة العلامة التجارية لآرسنال في العشرية الأخيرة، وفي هذا الصدد قال "هناك 3 أو 4 ملاك للنادي في أماكن مختلفة ولديهم جداول أعمال مختلفة، ولا يوجد تواصل مع المشجعين".

وهناك أسماء أخرى مرشحة لخلاقة إيمري، منهم على سبيل المثال الإيطالي ماسيميليانو أليجري وكذلك الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد طرده من الغريم الشمالي توتنهام، وأسماء أخرى بنفس الوزن والقيمة.