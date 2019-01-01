سانشيز فلوريس: بوتشيتينو أفضل مدرب في البريميرليج

توتنهام وواتفورد على موعد معاً يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لنادي واتفورد، أن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويستعد توتنهام لمواجهة واتفورد، عصر يوم السبت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال سانشيز في تصريحات صحفية: " أنا أحبه إنه أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، خلال الأربع سنوات الماضية من وجهة نظري".

وواصل: "بالطبع هو يعيش لحظات صعبة الآن بالنسبة له ولفريقه، ولكن بالنسبة لي سيكون هو أفضل مدرب في الدوري".

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ومن جانبه قال بوتشيتينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مباراة صعبة سنقاتل للفوز، كنت أتحدث مع اللاعبين اليوم، وهدفنا هو وضع توتنهام في المكان الذي يستحقه".

وتابع: "في السنوات الأخيرة، كان الجميع يشيد بتوتنهام وبملعبنا وبكل شيء، عندما يتحول هذا الأمر إلى درجة سلبية يجب أن نعمل كي نعيد الإيجابية مرة أخرى، نحن نعمل من أجل نادينا والمشجعين الذين نريدهم أن يكونوا سعداء".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يتذيل واتفورد الترتيب برصيد ثلاث نقاط.