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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

مدرب هوفنهايم يتصدر قائمة المداورة

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Getty Images
في تعادل فريقه أمام شتوتجارت بهدف لمثله..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل هوفنهايم مع مضيفه شتوتجارت بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الألماني.

تقدم أندريه كراماريتش لهوفنهايم في الدقيقة 42 بعد تمريرة من إسحق بلفوضيل، وفي الدقيقة 66 أدرك ستيفان تسوبير التعادل لأصحاب الأرض.

شهدت تلك المباراة تسجيل المدرب الشاب جوليان ناجلسمان لرقم قياسي بين أقرانه من مدربي البوندسليجا في الوقت الحالي، باستمرار تبديله للتشكيل الأساسي.

وكانت تلك هي المباراة رقم 34 على التوالي في المسابقة الألمانية التي يبدل بها ناجلسمان تشكيله، وهي السلسلة الأطول بين المدربين الحاليين.

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يذكر أن هوفنهايم يحتل المركز الثامن بـ38 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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