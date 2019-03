مدرب هوفنهايم يتصدر قائمة المداورة

تعادل هوفنهايم مع مضيفه شتوتجارت بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الألماني.

تقدم أندريه كراماريتش لهوفنهايم في الدقيقة 42 بعد تمريرة من إسحق بلفوضيل، وفي الدقيقة 66 أدرك ستيفان تسوبير التعادل لأصحاب الأرض.

شهدت تلك المباراة تسجيل المدرب الشاب جوليان ناجلسمان لرقم قياسي بين أقرانه من مدربي البوندسليجا في الوقت الحالي، باستمرار تبديله للتشكيل الأساسي.

34 - For the 34th #Bundesliga game in a row Julian #Nagelsmann changes his starting 11. The longest series of all current BL-Coaches. Rotation. #VfBTSG pic.twitter.com/IV8O0tOwgW