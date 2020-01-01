مدرب هدرسفيلد: رمضان صبحي سيرحل قريبًا

رمضان صبحي في طريقه للرحيل عن هدرسفيلد.

أكد كارلوس كوربران، المدير الفني لفريق هدرسفيلد الإنجليزي، على أن رمضان صبحي لاعب فريقه، أصبح قريبًا للغاية من الرحيل عن النادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تناقش بعض العروض المقدمة له.

وكان رمضان صبحي قد أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز، وذلك بعد وصول مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق مع نادي هدرسفيلد بضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كارلوس قال خلال تصريحات صحفية: "لم أعمل مع رمضان صبحي من قبل، حيث أصبح ضمن لاعبين أصبحوا قريبين للغاية من الرحيل عن النادي، وأتركيزي على اللاعبين المتواجدين داخل الفريق حاليًا".

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المدير الفني لفريق هدرسفيلد الإنجليزي تابع: "رمضان صبحي يمتلك خلال الوقت الحالي العديد من العروض من أجل الرحيل، والنادي يناقشها خلال الوقت الحالي".

يذكر أن رمضان صبحي تخلف عن التواجد في معسكر الإعداد الخاص بنادي هدرسفيلد الإنجليزي، والذي بدأ يوم السبت الماضي، رغم مطالبة مسؤولي النادي الإنجليزي اللاعب بالتواجد في فترة الإعداد.

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ومن المقرر أن يتم حسم موقف رمضان صبحي خلال الأيام المقبلة، فيث ظل رغبته في اللعب لنادي بيراميدز، حيث يحاول مسؤولي الأخير في حسم الصفقة.