مدرب نيوكاسل: صفقة الاستحواذ السعودي أصبحت مملة!

"بروس سئم مما آلت إليه الأمور مؤخرًا بعد من شهرين.."

يأمل ستيف بروس ، مدير نيوكاسل ، في أن يتمكن الدوري الإنجليزي الممتاز من تسريع جهوده فيما يتعلق باتخاذ قرار بشأن تولي نيوكاسل المقترح من السعودية والذي تبلغ تكلفته 300 مليون جنيه استرليني.

وكانت المحادثات بشأن استحواذ نيوكاسل تتداول عبر مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن لم يتحقق شيء ملموس بعد.

وقد أخر التحقيق تأكيد عملية الاستحواذ مع سيطرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على صندوق الاستثمارات العامة في البلاد والذي يبدو أنه سيملك 80 في المائة من أسهم نيوكاسل.

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حيث قال ستيف بروس عن الاستحواذ قبل مواجهة فريقه في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي: "مثلنا جميعًا ما زلنا ننتظر".

وتابع :"أعتقد أننا جميعاً نشعر بأنه يجب اتخاذ هذا القرار. يبدو أن الأمر أصبح مملًا".

وأوضح: "سيكون هذا الأسبوع ، وسيتحدد خلال أيام ، وسوف يكون في غضون 48 ساعة".

وأردف "نحن بحاجة إلى الأشخاص الذين يتخذون القرارات لاتخاذ هذا القرار. نحن بحاجة لهم لحسم القرار سريعًا".

كانت التكهنات حول مستقبل بروس قد زعمت بأنه سوف يستبدل إما برافاييل بينيتيز أو ماوريسيو بوتشيتينو. حيث وصف صاحب الـ 59 عامًا مؤخرًا كل ذلك بقلة الاحترام.

كما قدم رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس عرضًا بقيمة 340 مليون جنيه إسترليني لمالك النادي حاليًا مايك آشلي لشراء نيوكاسل ، إذا تم رفض العرض المدعوم من السعودية.

يذكر أن نيوكاسل يعد من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دومًا بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجًا بالألقاب.

بالإضافة إلى أنه يحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة.