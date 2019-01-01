مدرب نيجيريا يُرشح 3 منتخبات عربية للفوز بأمم أفريقيا 2019

المسابقة الأفريقية تبدأ في يونيو المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

كشف المدير الفني الألماني، جرونوت روهر، لمنتخب نيجيريا، عن حظوظ الفرق المرشحة للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تُقام في مصر، الصيف المقبل.

ولم تتأهل النسور الخضر إلى المسابقة الأفريقية في آخر نسختين، لتعود بعدما حققت لقب نسخة 2013 للمرة الثالثة في تاريخها.

واختار الألماني، 3 فرق من شمال أفريقيا بالإضافة إلى السنغال من أجل المنافسة على اللقب.

وفي تصريحات لصحف نيجيرية خاصة مع تراجع ترتيب النسور الخضر في تصنيف الفيفا وعدم ترشيحه لمنتخب نيجيريا: "لا أعتقد أنه يمكن قول ذلك، عندما تنظر للترتيب الأفريقي والفيفا، نحن لسنا في الأوائل".

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وتابع: "هناك فرق في ترتيب أعلى منا، لا أعتقد أننا الرابع، هناك المغرب وتونس وكذلك مصر كونها المستضيفة، وأيضًا السنغال في مرتبة أعلى منا".

وواصل: "الترتيب لا يعني النتائج الأخيرة، بل السنوات الأخيرة، لكن في 2014 و2015، نيجيريا لم تتأهل لأمم أفريقيا، وهذا يسفر أسباب التراجع قاريًا وعالمياً".

وتعد نيجيريا ثاني أكثر منتخب وصل إلى المربع الذهبي برصيد 14 مرة مقابل 15 للمنتخب المصري.