مدرب نيجيريا يرشح مصر للفوز بأمم أفريقيا

ويريد التأهل مبكرًا من مجموعته

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني لمنتخب نيجيريا، جرونوت روهر، سعادته بتواجده في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأقيمت القرعة تحت سفح الأهرامات، لتعلن عن المجموعات الستة، في البطولة التي تضم 24 منتخباً لأول مرة بتاريخ المسابقة.

وعلق الألماني على المجموعة التي ضمت كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي: "ليست سهلة، لا نقلل من خصومنا لكن نريد التأهل سريعاً لدور الـ16".

وعن المنتخب المرشح للفوز باللقب: "اتمنى فوزنا باللقب، لكنني أرشح مصر".

الأنظار تتجه صوب القارة السمراء 👀



قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مباريات قوية في انتظار المنتخبات العربية 🏆👇 pic.twitter.com/qFj5yy18Ly — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وسيخوض المنتخب النيجيري بداية مشواره أمام بوروندي ثم غينيا ويختتم طريقه بمواجهة مدغشقر.

المنتخب المتوج باللقب 3 مرات، آخرها 2013، سيواجه منتخبين تأهلا لأول مرة هم بوروندي ومدغشقر.