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كأس أمم أفريقيا

مدرب نيجيريا يرشح مصر للفوز بأمم أفريقيا

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ويريد التأهل مبكرًا من مجموعته
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الفني لمنتخب نيجيريا، جرونوت روهر، سعادته بتواجده في المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأقيمت القرعة تحت سفح الأهرامات، لتعلن عن المجموعات الستة، في البطولة التي تضم 24 منتخباً لأول مرة بتاريخ المسابقة.

وعلق الألماني على المجموعة التي ضمت كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي: "ليست سهلة، لا نقلل من خصومنا لكن نريد التأهل سريعاً لدور الـ16".

وعن المنتخب المرشح للفوز باللقب: "اتمنى فوزنا باللقب، لكنني أرشح مصر".

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وسيخوض المنتخب النيجيري بداية مشواره أمام بوروندي ثم غينيا ويختتم طريقه بمواجهة مدغشقر.

المنتخب المتوج باللقب 3 مرات، آخرها 2013، سيواجه منتخبين تأهلا لأول مرة هم بوروندي ومدغشقر.

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