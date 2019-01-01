مدرب نيجيريا: منتخب مصر قوي على أرضه ومرشح أول للبطولة

الألماني جرونوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا يؤكد على قدرة المنتخب المصري في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد الألماني جرونوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا بتنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مساء الأمس في القاهرة تحت سفح الأهرامات.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها روهو وأكد خلالها أن كل من منتخب مصر ونيجيريا يستطيعان التتويج بلقب البطولة التي ستقام في الصيف القادم.

مجموعة سهلة لمصر ونارية للضيوف في قرعة كأس الأمم الأفريقيةhttps://t.co/oaLXCJrKmg — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 12, 2019

وقاال روهر: "أجواء القرعة كانت مذهلة، من الرائع أن تقام في مكان تاريخي كهذا، لقد جئت لهنا قبل 10 أعوام كسائح، لكنني هنا اليوم من أجل أن أقوم بعملي".

وأضاف: "من الرائع أن تستضيف مصر كأس الأمم، فهم فريق عريق يقدم كرة قدم رائعة ولديهم ملاعب جيدة، ونحن وقعنا في مجموعة ليست سهلة على الإطلاق، لا أقلل من شأنهم لكننا نسعى للتأهل من خلالهم".

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وأكمل: "نريد الصعود أولًا بعد ذلك سنفكر في كل مباراة بظروفها، أتمنى حصول نيجيريا بكل تأكيد على اللقب، لكن مصر فريق قوي للغاية على أرضه".

جدير بالذكر أن نيجيريا كانت قد وقعت في المجموعة الثانية مع كل من بوروندي وغينيا ومدغشقر وهي المجموعة التي ستلعب مبارياتها في الأسكندرية.