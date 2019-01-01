مدرب نورويتش: حاولت ضم جيمس، إنه حاسم للغاية

مدرب نورويتش يتحدث بإيجابية شديدة عن دانيل جيمس..

كشف دانيل فاركي المدير الفني لفريق نورويتش سيتي، عن اقتراب دانيال جيمس من الانضمام إلى فريقه قبل أن يدخل مانشستر يونايتد ويحسم الصفقة لصالحه.

وكان جيمس قد انضم إلى صفوف اليونايتد هذا الصيف قادمًا من سوانزي سيتي بعدما قدّم أداءً مميزًا في الدرجة الأولى الإنجليزية بإحرازه 5 أهداف وصناعته لعشرة آخرين.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نورويتش سيتي مساء الأحد في إطار الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، ويُنتظر الكثير من جيمس الذي تحدث عنه فاركي بكل إيجابية.

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المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "طالما ما أُعجبت بجيمس وحاولت أن أعرف إذا ما كان لنا فرصة في العمل سويًا."

"من المحزن عندما يتواصل مانشستر يونايتد مع اللاعب، بالتأكيد لا توجد فرصة لنورويتش سيتي."

وأتم "لست مندهشًا لأنه أصبح لاعبًا رئيسيًا هناك في وقت مبكر، كل الاحترام له لأنه حاسم بالفعل."

الجدير بالذكر أن الويلزي البالغ من العمر 21 عامًا قد سجل هدفه الأول بقميص المانيو في شباك تشيلسي في افتتاحية الموسم، قبل أن يُسجل في كريستال بالاس وساوثامبتون ويُكلل مجهوداته بتمريرة حاسمة لهدف ماركوس راشفورد في مباراة ليفربول الأسبوع الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز رقم 15 برصيد 10 نقاط، فيما لدى نورويتش 7 نقاط في المركز قبل الأخير، والفوز على كتيبة أولي جونار سولشاير سيضمن لهم التساوي مع اليونايتد في النقاط.