مدرب نهضة بركان: حضور جمهور الزمالك عامل سلبي له ومتفائل بحصدنا اللقب

الفريق البركاني فاز في الذهاب بهدف في اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينظر منير الجعواني؛ المدير الفني لنهضة بركان المغربي، إلى مساندة جمهور الزمالك للفريق في نهائي الكونفدرالية بطريقة مختلفة، وأنها ليست دعمًا بقدر ما ستمثله من ضغط على اللاعبين طوال الـ90 دقيقة، وهو ما يصب في صالح فريقه.

الفريق البركاني يحل ضيفًا على الفارس الأبيض، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال الجعواني، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أشكر الزمالك على الاستقبال الرائع لنا، ,اتمنى أن يكون النهائي عرس كروي بين فريقين عربيين، لكن أتمنى اللقب في الأخير أن يكون لنا حتى نسعد الشعب المغربي".

وأضاف: "نحن والزمالك وصلنا إلى هنا بجهد كبير ولم يكن المشوار سهلًا على الإطلاق، ونتيجة الذهاب لا تعني أننا حصدنا اللقب، وإن كنت متفائلًا بالحسم في مصر".

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مدرب الفريق البرتقالي تابع: "أتمنى حضور جمهور الزمالك بكثافة للمباراة، لأن هذا عامل سلبي له وسيمثل ضغط كبيرًا على لاعبيه، وفريقنا لن تكون عليه أي ضغوطات".

وعلق الجعواني على ما تردد عن مفاوضات الزمالك مع لاعبه لاباد كودجو، قائلًَا: "لاعبنا محترف ويعلم قيمة القميص الذي يرتديه، ولم أتطرق للحديث معه عن هذه المفاوضات، لأنني أعلم تمامًا أنه سيؤدي بكل قوة حتى آخر يوم له في نهضة بركان".

يذكر أن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد انتهى بفوز قاتل لنهضة بركان بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة.