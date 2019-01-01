مدرب نصر حسين داي: دينا عزيمة للفوز على الزمالك

محمد لاسات يتحدث عن مفاتيح الفوز على الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد لاسات، المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، على أن ليس أمام فريقه شيء سوى تحقيق الفوز على الزمالك، من أجل التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لاسات قال خلال تصريحات بالإذاعة الجزائرية: "لدينا عزيمة للفوز على الزمالك والصعود إلى ربع نهائي البطولة، ونحن في أحسن ظروف بدنية حاليًا، وليس لدينا أي عذر".

مدرب نصر حسين داي تابع: "يجب علينا أن نتحد لتجاوز الزمالك، وتصدر المجموعة".

وتحدث محمد لاسات عن مفاتيح الفوز على الزمالك، حيث قال: "الهجوم المتواصل وسرعة اللعب والاعتماد على الأطراف هم مفايتح الفوز، والفريق المصري سيلعب للتعادل لحسم تأهله".

خالد بوطيب يعود لقائمة الزمالك لمواجهة نصر حسين داي بالكونفدرالية ⚪️🔴 pic.twitter.com/OdqrhtmLgb — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

وواصل: "أتوقع مباراة تكتيكية بين الطرفين، وسنبذل كل المجهودات المطلوبة من أجل إسعاد جماهير الفريق".

واختتم لاسات تصريحاته قائلًا: "الزمالك أفضل فريق بالمجموعة، حيث يمتلك النضج التكتيكي والخبرة والتجربة، وهو الأمر الذي مكنه من العودة بقوة".

الزمالك سيحل ضيفًا على نصر حسين داي مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية.