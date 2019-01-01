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كأس الاتحاد الأفريقي

مدرب نصر حسين داي: الزمالك استحق التأهل لربع النهائي

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مزيان إيجيل مدرب نصر حسين داي يتحدث عن قوة الزمالك
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

صرح مزيان إيجيل، المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، بأنه واجه فريق كبير بحجم نادي الزمالك، والذي يستحق التأهل إلى ربع النهائي.

الزمالك تعادل مع نصر حسين داي الجزائري سلبيًا بدون أهداف، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

إيجيل قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الزمالك يمتلك لاعبين كبار، وفريق منظم وحقق الكثير من البطولات والألقاب".

مدرب نصر حسين داي تابع: "الزمالك قدم أداء جيد واستحق جدارة التأهل لربع نهائي البطولة العربية للأندية".

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الزمالك تأهل عن المجموعة الرابعة، بعد التصدر برصيد 9 نقاط، رفقة جور ماهيا الكيني صاحب المركز الثاني، وبترو أتليتكو الأنجولي ثالثًا برصيد 7 نقاط ونصر حسين بالمركز الأخير بنفس رصيد النقاط.

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