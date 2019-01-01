مدرب ناميبيا: سندهش أفريقيا وسأجبر رينار على الإشادة بي

المحاربون الشجعان في مواجهة المغرب غدًا في استهلال مشاركتهم الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف ريكاردو مانيتي؛ المدير الفني لمنتخب ناميبيا، كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بكأس العالم بالنسبة لفريقه، معبرًا إياه أضعف فرق مجموعته.

كتيبة مانيتي تستهل مشوارها في كان 2019 غدًا الأحد، بملاقاة المنتخب المغربي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وقال مانيتي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "نعلم أننا في مجموعة قوية للغاية وأننا أضعف فرقها، لكننا سنشارك في تحديد المتأهلين، وطموحنا هو تحسين صورتنا عن المشاركات السابقة، فقد جئنا لنثبت أنفسنا".

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وأضاف: "منتخب المغرب فريق قوي، ونتائج ودياته خادعة ولا تدل على قيمته، لذلك لقاء الغد صعب للغاية، لكننا جئنا للمنافسة".

مدرب المحاربون الشجعان اختتم: "سندهش أفريقيا، وسأجبر الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمغرب، على الإشادة بي، لأنه مدرب كبير ومواجهته شرف لي، فهذه البطولة بمثابة كأس عالم بالنسبة لنا".

يذكر أن المحاربين الشجعان شاركوا من قبل في البطولة القارية مرتين عامي 1998 و2008 وفي كل مرة يودعون من دور المجموعات.

وتنافس ناميبيا هذه النسخة ضمن المجموعة الرابعة، حيث تلاقي في المباراة المقبلة جنوب أفريقيا في 28 من يونيو الجاري ثم كوت ديفوار في الأول من يوليو المقبل.