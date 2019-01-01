مدرب ميلان يفند أسباب الصورة الباهتة في الفترة التحضيرية

مدرب ميلان يحلل أسباب الأداء المتواضع في فترة التحضير للموسم الجديد

ادعى المدير الفني لميلان ماركو جيامباولو، بأنه لا يشعر بأي قلق، حتى بعد التعادل بدون أهداف مع تشيزينا الناشط في دوري القسم الثالث الإيطالي، وذلك قبل أسبوع من مواجهة جنوى في افتتاح الموسم الجديد.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "من الواضح أننا لسنا حاسمين في الوقت الحالي، لكننا كنا نعرف ذلك منذ البداية، والمباراة (تشيزينا) ستعطينا مؤشرات لفهم كيف يمكننا التحّسن والعمل بشكل أفضل".

وأضاف "نحاول دائمًا الحفاظ على التوازن، وهذه واحدة من أهم الأمور بالنسبة للاعبينا الذين لم يحضروا الفترة التحضيرية منذ البداية. لقد تحدثت مع رافائيل لياو، لكني لم أفعل ذلك مع إسماعيل بن ناصر وليو دوارتي شارك في 3 حصص تدريبية فقط".

وتابع حديثه "لدينا لاعبين يتمتعون بالجودة المطلوبة، لكنهم لا يعرفون ما نقوم به في العمق لأنهم وصلوا متأخرين مثل باكيتا وكيسيه، وعندما قلت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، كنت أعي ما أقوله لأنني توقعت حدوث ذلك".

وختم "لا نبحث عن طرق مختصرة، كل ما في الأمر أننا إذا أردنا اللعب بطريقة إيجابية، فينبغي علينا أولاً الحفاظ على توازنا، إنها (تحسن الأداء) مجرد مسألة وقت".