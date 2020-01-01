مدرب ميلان يُفسر سبب تغيير خطة اللعب

التنوع مطلوب لسد احتياجات الفريق

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، عن السبب وراء تغيير خطة اللاعب في أخر مباراتين خاضهما الفريق.

الميلان نجح اليوم في العبور إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز على سبال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " لقد كانت أمسية إيجابية، كان من المهم بالنسبة لنا أن نتقدم ونعطي إحساساً بالاتساق للأداء كما فعلنا أمام كالياري، لقد كان الجميع رائعين".

وعن التحول إلى خطة 4-4-2 بدلاً من 4-3-3 يرى بيولي أن فريقه بحاجة لانتشار أكثر في الملعب، وأن يغطوا كامل المساحات في الملعب ويضيقوها على الخصم لذلك يرى أن الخطة الجديدة هي الأنسب في الوقت الحالي ومن الممكن أن تتغير مع الوقت".

مالديني يفتح الباب لضم صفقات جديدة

وأضاف: "لا يهم أن تعجب طريقة اللعب الجديدة الناس، أنا استخدمتها لأنني أريد أن أرى تنوع في اللاعب على الأطراف، لا أريد أن يتكتل الفريق بأكمله في العمق".

وتابع: "علينا أن نكون أكثر سيطرة على الأمور في أرض الملعب لا يمكن أن نكون منغلقين على أنفسنا ونرفض التنوع، خاصة أننا لدينا طموح".

ميلان حقق فوزه الثاني على التوالي بعد قدوم السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر.