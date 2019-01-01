مدرب منتخب إسبانيا: مستعد للاستقالة في حال أراد إنريكي العودة إلى منصبه

روبيرتو مورينو يبدي استعداده للتنازل عن منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا من أجل لويس إنريكي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روبيرتو مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا إنه مستعد لتقديم استقالته من منصبه في حال أراد لويس إنريكي العودة إلى قيادة لاروخا من جديد.

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وكان مورينو قد تولى قيادة المنتخب الإسباني خلفًا للويس إنريكي منذ حوالي شهرين، وذلك بعد استقالة اللوتشو حينها لأسباب عائلية رفض الإفصاح عنها.

وتبين من بعد أن ذلك تم من أجل مرض ابنته بالسرطان، تلك التي توفيت منذ أيام بعد صراع مع المرض اللعين امتد لحوالي 5 أشهر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وبالحديث عن المنتخب الإسباني ومواجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، قال روبيرتو مورينو المدير الفني للمنتخب إنه يقدم كامل الدعم للويس إنريكي في محنته.

وأكد مورينو أنه على أتم استعداد لتقديم استقالته والابتعاد عن تدريب منتخب إسبانيا في حال أراد لويس إنريكي العودة إلى منصبه مرة أخرى.

وأضاف: "أنا مدرب المنتخب الإسباني حتى الآن، ولكن بالطبع لويس إنريكي لديه الحق في العودة إلى عمله وقتما أراد، مستعد للتنازل له عن وظيفة كانت من حقه في الأساس"

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يذكر أن لويس إنريكي كان قد حقق نتائج جيدة مع المنتخب الإسباني الذي تولى قيادته بعد انتهاء منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا.