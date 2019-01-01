مدرب معيذر: أركز على فريقي فقط والمهم بالنسبة لي الفوز على قطر في المباراة الفاصلة

مدرب معيذر يبدو أن هدفه الفوز في المباراة الفاصلة أكثر من مباراة الكأس

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد فليب بيرول، المدير الفني لنادي معيذر على أنه سيركز على نقاط قوة فريقه فقط، دون النظر عن قطر، في المباراة الفاصلة لتحديد الفريق الذي يشارك في الدوري الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يلعب الفريقان مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيشارك في دوري نجوم قطر الموسم القادم، يوم الأربعاء القادم على استاد عبد الله بن خليفة.

وقال فليب بيرول، في المؤتمر الصحفي للمباراة: " قدمنا موسماً جيداً، ولكنه كان صعب، وتأهلنا بفارق النقاط للفاصلة عن فريق المرخية، ولابد أن نثمن جهود اللاعبين ونتمنى أن تكلل جهودنا بالنجاح".

وتابع: " قدمنا بداية قوية في الدوري هذا الموسم، وصعدنا لأعلى الترتيب خلال بعض الجولات، ولكن في النهاية فالفريق الأفضل كان معروفاً، وهو فريق الوكرة، ولا توجد أية مقارنة بيننا وبينهم".

وأكمل: " وسنلعب الآن أمام نادي قطر وهو فريق يمتلك خبرة كبيرة، ولكننا سنركز على مواطن القوة في فريقنا، ولن نهتم بالفريق المنافس".

غالبًا هو عازم على العودة -والله أعلم- 😂



🔹بالوتيلي نجم @OM_Arab يحصل على جائزة لاعب الشهر بـ @Ligue1_Arab 👏 pic.twitter.com/QTD89jShJy — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 16, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: " سنواجه نادي قطر مرتين الأولى في الفاصلة والثانية في كأس الأمير، ونتمنى أن نحقق الفوز عليهم في المباراة الأولى، وبعدها لكل حادث حديث".

الجدير بالذكر أن قطر يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز، بينما يحتل معيذر المركز الثاني في الدرجة الأولى.