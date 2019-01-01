مدرب مصر السابق يعود للتدريب في الدوري الإسباني

المدرب المكسيكي يستعد لمغامرته الخامسة في الليجا

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني السابق للمنتخب المصري خافيير أجيري، أصبح على بعد خطوة واحدة من العودة لمجال التدريب عبر بوابة أحد أندية الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" المدريدية، فإن المدرب المكسيكي سيصل إلى إسبانيا في غضون ساعات، وذلك للتوقيع على عقد ارتباطه بليجانيس، ليحل محل لويس كيمبرانوس بعد إقالته.

وكانت إدارة النادي الإسباني قد أقالت المدرب السابق المؤقت، بعد فوزه في مباراة وهزيمته في اثنين منذ توليه المهمة بشكل مؤقت بدلاً من بيليجرينو.

وأكدت نفس الصحيفة، أن مدرب اليابان الأسبق سيستهل مشواره مع ناديه الجديد بمواجهة ريال سوسييداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب "أنويتا" لحساب الأسبوع الثالث عشر لليجا، ومن ثم سيستضيف برشلونة في الجولة التالية، وبعدها سيحل ضيفًا على ملعب "سانشيز بيزخوان" لمواجهة إشبيلية، على أمل أن يبعد الفريق عن المركز الأخير.

وسيكون ليجانيس هو خامس نادي إسباني يقود المدرب المكسيكي بعد توليه من قبل أندية أوساسونا، وأتلتيكو مدريد وسرقسطة وإسبانيول.

وكان أجيري قد أقيل من تدريب الفراعنة بعد فشله في تحقيق آمال وتطلعات الجماهير في بطولة أمم إفريقيا بالخروج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، في البطولة التي جرت على الأراضي المصرية في فصل الصيف الماضي.