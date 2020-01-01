مدرب مايوركا: أغضبت ميسي فقال لي "سنسجل سبعة أهداف فيكم"

فيسنتي مورينو مدرب مايوركا يستوعب الدرس الذي منحه إياه ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدور الأول.

كشف فيسنتي مورينو المدير الفني لفريق ريال مايوركا أنه كان من أسباب خسارة فريقه بنتيجة ثقيلة في الدور الأول أمام برشلونة بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينو وأكد خلالها أن ميسي يستطيع تغيير نتيجة أي لقاء عندما يريد ذلك بغض النظر عن الخصم.

وكان مورينو قد تصادم مع ميسي في لقاء الدور الأول بعدما اعترض على قرار الحكم لمنح الأرجنتيني الكرة بعد تدخل قوي من مدافع فريقه.

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وقال مورينو: "بعد المباراة جاءني بعض أفراد الفريق وأخبروني إنني المسؤول عن الهزيمة كوني جعلت ميسي يغضب".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أنه كان يشعر بالغضب الشديد، وفي ممرات الملعب بين الشوطين قال لي إنهم سوف يفوزوا علينا بسبعة أهداف".

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وأكمل: "كان بجواره لويس سواريز وأخبره أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المباراة وأن الفريق سيسجل سبعة أهداف في لقاء اليوم".

وأردف: "لم يسجلوا سبعة لكن ميسي سجل ثلاثة، هو اللاعب الأفضل في العالم وعبقري ولديه شخصية مميزة، وغضبه ورغبته في الفوز دائمًا كل ذلك يضيف لقيمته".

وأنهى تصريحاته: "ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم بفارق كبير عن أقرب المنافسين له، نحن نستمتع به كثيرًا لكننا نعاني في الوقت نفسه، وفقط عندما يريد يمكنه أن يصنع الفارق".

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، وستقام مواجهة اليوم على ملعب مايوركا.