مدرب مالاوي شاكيًا التفرقة في المعاملة: ماني لا يغسل ملابسه الداخلية بنفسه!

وجه ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب مالاوي انتقادًا لاذعًا لمنظمي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون، واتهمهم بالتفرقة في المعاملة بين المنتخبات الكبيرة والصغيرة.

مالاوي تستعد لخوض مباراة ثمن النهائي اليوم الثلاثاء أمام المغرب في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وقد تحدث المدرب الروماني لشبكة "إي أس بي أن" شاكيًا الأوضاع الصعبة التي يعيشها المنتخب خلال البطولة.

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إذ قال "نواجه مشاكل كبيرة منذ وصلنا الكاميرون، وكذلك الأمر بالنسبة لمنتخب جامبيا، فيما لا تواجه المنتخبات الكبيرة تلك المشاكل، هذا يدل على معاملة مختلفة من اللجنة المنظمة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا".

تابع "ساديو ماني لا يغسل ملابسه الداخلية بنفسه ويُعلقها على الأشجار لتجف، بينما نحن نفعل وكذلك أفراد بعثة جامبيا وجزر القمر، لماذا تحدث هذه الأشياء لنا نحن المنتخبات الصغيرة؟ لقد طلبت من زملائي مدربي تلك الفرق ولاعبيهم تقديم شكوى".

أضاف "لقد اشتكيت لمدير الفندق الذي نتواجد فيه حاليًا، حاربنا لمدة 3 أيام حتى تم تصحيح الوضع، لقد وصل الأمر إلى أننا طلبنا قهوة بالحليب فقالوا لنا لا يوجد حليب اليوم، سيصل غدًا. نحن نُعامل مثل مواطني الدرجة الثانية وهذا غير مقبول أبدًا، خاصة في ذلك المستوى من المنافسة".

يُشار إلى أن منتخب مالاوي حقق المفاجأة وصعد إلى دور الـ16 بعد حلوله ثالثًا برصيد 4 نقاط خلف السنغال وغينيا، وسيُواجه المغرب اليوم التي جمعت 7 نقاط في دور المجموعات.